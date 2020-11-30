Гуцан распорядился усовершенствовать работу коронавирусных call-центров в регионах

Президентский полпред по СЗФО Александр Гуцан провел совещание с федеральными инспекторами по вопросам социально-экономической и общественно-политической ситуации, в ходе которого распорядился внимательно следить за оперативностью выполнения тестов на коронавирус.

Он также поручил отвечающим за северо-западные регионы подчиненным способствовать тому, чтобы call-центры совершенствовали свою работу и чтобы людям не приходилось тратить силы на дозвон. По мнению чиновника, при нехватке кадров в центрах нужно активнее привлекать к работе волонтеров.

Наконец, полпред президента особо отметил важность декорирования улиц и уличных объектов к Новому году, поскольку праздничная обстановка, с учетом эпидемиологических ограничений и невозможностью гуляний, во многом будет определяться именно этими атрибутами.