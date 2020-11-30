Совет МО "Малая Охта" лишил мандата "яблочницу" Морозову

Совет муниципального образования "Малая Охта" лишил полномочий депутата от "Яблока" Веру Морозову за якобы совершенные ошибки в декларации о доходах, передаёт корреспондентка ЗАКС.Ру. О нарушениях сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов в своём письме в МО, рассказал на заседании и.о. главы муниципалитета Андрей Степанов. По его словам, совет - не комиссия, и сам не проводит экспертизы. Поэтому с заявлением руководителя города нельзя не согласиться, отметил Степанов. Мундеп от "Яблока" Артём Голев возразил ему. Он напомнил, что совет может согласиться с претензией, а может и не согласиться. По его словам, уже были прецеденты, когда муниципалитет не поддерживал предложение губернатора.

Степанов со ссылкой на письмо губернатора сообщил, что нарушения Морозовой признаны существенными. Мундеп выступила на заседании с пояснением по якобы совершенных ей ошибкам в декларации. По словам Морозовой, у ее супруга нашли счёт в банке, которым муж давно не пользуется. Также мундеп рассказала, что в одной из граф указала данные из "Исходящего остатка" на своем счету в "Альфа-банке". Проверка же сверяла эту строчку с "Входящего остатка", заявила Морозова. Она предложила совету не лишить не полномочий и отметила, что в документах о проверке нет слова "существенные" недостатки.

За лишение Морозовой полномочий муниципального депутат проголосовало 10 членов совета, против 8 - представители "Яблока". Во время проведения голосования часть местных жителей скандировали: "Позор!". В знак протеста "яблочники" покинули зал заседния.

Степанов добавил, что губернатор написал и о несущественных нарушениях в декларации мундепа от "Яблока" Артёма Голева. И.о. главы муниципалитета предложил вынести депутату предупреждение. "За" проголосовали 10 муниципальных депутатов из 18 присутствующих. Представители "Яблока" указали на то, что в регламенте муниципалитета прописано: подобные решения принимаются большинством от установленной численности совета - то есть "за" должны проголосовать 11 человек. Степанов возразил, что таким образом голосование проходит по нормативно-правовым актам. По другим документам, как в данном случае, решение принимается большинством присутствующих, добавил и.о.главы.

На заседание совета впустили ограниченное количество людей. Несколько желающих смогли пройти в здание муниципалитета и собрались на лестнице у входа в зал заседаний, в помещение их всех все же не пропустили.

София Саттарова

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