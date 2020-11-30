Из-за пандемии Петербург потерял 70% туристов

В нынешнем году Петербург недосчитался 70% туристов, о чем объявил в эфире телеканала "Санкт-Петербург" председатель профильного комитета Сергей Корнеев. Если за прошлый год город принял свыше 10 млн гостей, то в "коронавирусном" 2020-м этот показатель составил всего 3 млн.

"Был ограничен детский и культурно-познавательный туризм, который является основой Петербурга. Ограничения сохраняются в музеях, что тоже влияет", - произнес глава комитета.

Корнеев констатировал, что город практически ничего не заработал на периоде "белых ночей", и, кроме того, были перенесены все международные деловые мероприятия. В свою очередь, по оценке чиновника, месяцем положительных изменений стал август, когда отрасль мало-помалу начала восстанавливаться.