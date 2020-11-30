"Яблоко" требует прекращения "политических расправ" в муниципальных советах

Лишение мандата муниципального депутата Веры Морозовой в МО "Малая Охта" из-за нарушений в поданной декларации побудило партию "Яблоко" выступить с официальным заявлением по проблеме. Поскольку аналогичным образом поступили на прошлой неделе с Анной Каруличевой в "Нарвском округе", то, по мнению партии, уже можно говорить о целой тенденции, которую в "Яблоке" категорически осуждают. В формально звучащие обоснования обоих случаев демократы не верят, видя в происходящем исключительно гонения на инакомыслящих. В заявлении говорится об антиконституционном характере процедуры лишения мандатов.

"Депутаты муниципального совета представляют различные политические силы и являются зачастую прямыми противниками. Очевидно, что при таких условиях их решение будет не исполнением нормы закона, а методом расправы с политическим оппонентом. То, что мы наблюдаем, — это попытка властей добиться реванша за проигрыш на муниципальных выборах", - гласит, в частности, его текст.

По словам авторов заявления, таким образом, в "ручном режиме" политикой внутри города пытается руководить Александр Беглов, тогда как лишение работы народных избранников "яблочникам" представляется возможным только через суд "с чёткой процессуальной процедурой".

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