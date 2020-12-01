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9:28

Суды начали штрафовать россиян, публикующих в соцсетях посты с символикой АУЕ

фото ЗакС политика Суды начали штрафовать россиян, публикующих в соцсетях посты с символикой АУЕ

Российские судебные инстанции назначили первые штрафы гражданам, публикующим у себя в социальных сетях ставшие не так давно запрещенными символы, характерные для описания тюремной жизни, передает "МБХ медиа". Не так давно Минюст внёс АУЕ (Арестантский уклад един) в список экстремистских организаций: теперь за демонстрацию символики движения полагается штраф по ст. 20.3 КоАП.

Первыми под судебные санкции попали жители Сургута: к примеру, местного обитателя Александра Шабалу оштрафовали за пост 9-летней давности с тюремными татуировками "ВКонтакте".

Ещё один сургутчанин стал "жертвой" судебной системы из-за ролика, посвященного игре "Тюряга": там на одном из персонажей присутствуют запрещенные ныне восьмиконечные звезды.

Не избежал аналогичной участи и житель Омска Алексей Пилюгин, а также один из заключенных в СИЗО Забайкальского края арестантов. 

Движение АУЕ, напомним, было внесено в список экстремистских организаций согласно решению Верховного суда от 17 октября, который удовлетворил иск Генпрокуратуры.

Надзорное ведомство установило, что АУЕ представляет собой "хорошо структурированную и управляемую организацию" – молодежное движение экстремистской направленности.

Прокуроры пришли к выводу, что входящие в сообщество граждане могут быть причастны в том числе к организации массовых беспорядков.

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