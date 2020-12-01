"Лучше, чем в Европе": Арестованный экс-замглавы ФСИН Максименко - о еде в "Лефортово"

Члены столичной Общественной наблюдательной комиссии побывали в СИЗО "Лефортово", где, среди прочих, пребывает и бывший замруководителя ФСИН Валерий Максименко: он, в частности, поведал о качестве тюремной пищи, которой его кормят, информирует ТАСС.

"Сейчас Валерий Максименко находится один в двухместной камере. Наблюдателям, которые посетили его в „Лефортово", он сказал дословно следующее: „Я снимал пробу питания во многих тюрьмах, и в России, в Европе, и странах Азии, и могу сказать, что в ‚Лефортово‘ — лучшее, что доводилось пробовать"", - поделились в ОНК.

Максименко, напомним, находится под арестом по обвинению в злоупотреблении служебными полномочиями. По версии следствия, экс-замглавы ФСИН в 2018 году незаконно организовал заключение госконтрактов на строительство и ремонт объектов по программе "Развитие уголовно-исполнительной системы". В итоге подрядчик не справился с заданием, федеральную программу не исполнили на 2,1 млрд рублей, а ущерб от действий Максименко оценили в более чем 189 млн рублей.

В марте текущего года Максименко ушёл из ФСИН. Его отставку связывали в том числе с приходом нового начальника службы Александра Калашникова. Перед увольнением Максименко заявил, что более не будет от лица всего ведомства давать какие-либо комментарии СМИ, поскольку за поступки своих коллег ему иногда "хочется со стыда под землю провалиться".