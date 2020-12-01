ТАСС: СК проверяет высказывания Навального в эфире "Эха" на призыв к экстремизму

Столичное подразделение СК изучают высказывания политика Алексея Навального, озвученные им в эфире "Эха Москвы", на наличие призывов к экстремизму, извещает ТАСС, ссылаясь на источник в силовых структурах.

Уточняется, что речь идёт об эфире, который состоялся на радиостанции ещё 27 апреля. Следователи полагают, что Навальный мог призывать к насильственному изменению конституционного строя РФ.

Накануне, 30 ноября, СК приступил к процессуальной проверке реплик оппозиционера в рамках статьи 280 УК РФ.

Высказывания Навального, привлёкшие внимание следкома, не конкретизируются.

Политик, напомним, до сих пор находится в Германии, где восстанавливается после отравления.