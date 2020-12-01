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12:06

В Колпино в декабре будет открыт госпиталь-трансформер для пациентов с COVID-19

фото ЗакС политика В Колпино в декабре будет открыт госпиталь-трансформер для пациентов с COVID-19

Петербургский градоначальник Александр Беглов оценил степень готовности строящегося в Колпино лечебно-диагностического (хирургического профиля) корпуса Городской больницы № 33: ожидается, что стационар откроет свои двери для первых пациентов уже в текущем декабре.

"Интегрированный" госпиталь рассчитан на 420 пациентов, всего в больнице 560 койко-мест.

По словам главврача медучреждения Сергея Журавлева, сразу после открытия и вплоть до окончания пандемии COVID-19 больница будет функционировать как инфекционный госпиталь. На сегодняшний день приобретена большая часть оборудования, в том числе - для реанимационного блока. 

"Этот стационар нужен не только для пациентов с новой коронавирусной инфекцией, в нем крайне нуждается и сам Колпинский район. Раньше приходилось пациентов доставлять в городские больницы, что создавало значительные проблемы. Теперь здесь появятся 26 клинических служб, коечная мощность — 560 коек. Но пока госпиталь будет работать как коронавирусный", - цитирует Журавлева "Петербургский дневник".

Кроме того, резюмировал главврач, для работы уже привлечён необходимый медперсонал.

Готовность объекта - порядка 80%.


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