Партия "Зелёная Альтернатива" заявила о готовности выдвинуть Сергея Зверева в Госдуму

Руководство партии "Зелёная Альтернатива" известило о готовности выдвинуть российского стилиста Сергея Зверева своим кандидатом в депутаты Госдумы грядущего созыва, уведомил глава политячейки Руслан Хвостов.

"Поскольку Сергей Зверев выступает с природоохранными инициативами и защищает озеро Байкал – это близкий по духу партии "Зеленая Альтернатива" человек. Мы готовы оказать ему помощь с выдвижением", - оповестили в партии.

Шоумену, напомним, предлагают идти от Бурятии - как региона, в котором он родился.

О намерении поучаствовать в будущих думских выборах Зверев сообщил год назад: "Я сделаю, как скажет народ: если народ скажет, я это сделаю".

Следует отметить, что он известен не только как медийная личность, но также как гражданский активист: некоторое время назад он выходил на Красную площадь с пикетами против строительства завода на Байкале. За акцию его впоследствии оштрафовали на 15 тысяч рублей.