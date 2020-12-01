ЕСПЧ обязал РФ выплатить 21 тысячу евро осужденному за госизмену физику Данилову

Европейский суд по правам человека постановил, что Россия обязана выплатить 21 тысячу евро физику Валентину Данилову, которого в 2004 году приговорили к 13 годам тюрьмы в рамках дела о государственной измене, следует из решения инстанции.

ЕСПЧ выявил нарушение права на справедливое судебное разбирательство (статья 6 Европейской конвенции), но не увидел нарушения права не нести незаконное наказание (статья 7) и нарушения свободы выражения мнения (статья 10).

В ходе процесса Данилов сетовал, что суд и присяжные по его делу ведут себя предвзято, а под преследование он попал за разглашение сведений, доступных в открытых источниках.

В нулевых учёный трудился над исследованиями о влиянии солнечной активности на спутники и возглавлял Теплофизический центр Красноярского государственного технического университета.



Уголовное дело в отношении Данилова было возбуждено в мае 2000 года: физика заподозрили в государственной измене и передаче секретных сведений Китаю.