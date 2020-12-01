НИИ фтизиопульмонологии Минздрава РФ начал принимать COVID-больных

Научно-исследовательский институт фтизиопульмонологии Минздрава РФ перепрофилировали под приём ковидных больных, известили в аппарате петербургского вице-губернатора Олега Эргашева.

В стационаре для заражённых доступно 55 койко-мест.

"Привлечение федеральных клиник к приему пациентов с COVID-19 позволяет снизить нагрузку на городские больницы и создать необходимый резерв для оказания медицинской помощи пациентам, которые переносят заболевание в тяжелой и средне-тяжелой форме", - констатировал Эргашев.

Чиновник напомнил также, что согласно предписанию Роспотребнадзора идущих на поправку пациентов можно переводить на домашнее лечение без ПЦР-теста и видимом отсутствии клинических проявлений болезни.

"Это позволяет сократить сроки пребывания в стационаре и увеличивать оборот койки для тяжелых и среднетяжелых больных. Тех, кого можно, переводим в "Ленэкспо" на койки долечивания или на амбулаторное лечение", - заключил Эргашев.

На сегодняшний день COVID-больных в Северной столице принимают 16 городских и 5 федеральных стационаров, развернута 10901 койка, свободными из которых являются лишь 6%.

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