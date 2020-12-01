Дмитриева и Трохманенко спросили у Эргашева о транспортном обеспечении участковых врачей

Петербургские парламентарии Оксана Дмитриева и Сергей Трохманенко направили вице-губернатору Олегу Эргашеву обращение с просьбой уточнить, насколько участковые врачи обеспечены транспортной поддержкой.

"В настоящее время, даже несмотря на работу добровольцев в рамках акции "Довези врача", большинство участковых терапевтов продолжает приходить к больным пешком, либо пользуется общественным транспортом, что повышает риски заболеваний самих медиков и существенно увеличивает их нагрузку, кроме того, увеличивается и время ожидания участковых врачей больными", - отмечается в послании депутатов.

Представители Партии Роста желают знать, сколько участковых врачей имеют доступ к спецтранспорту, каков дефицит транспортного обслуживания амбулаторной сети, а также какие меры принимаются для соответствующей помощи работающим с амбулаторными больными медикам - к примеру, привлекаются ли к помощи таксопарки.

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