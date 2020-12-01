Мурашко: Ситуация с коечным фондом наибольшую тревогу вызывает в Петербурге и Калининградской области

В ходе заседания президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19 руководитель Министерства здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что власти крайне беспокоит ситуация с количественным наполнением коечного фонда в наиболее динамически "болеющих" регионах РФ.

"Хочу отметить, что сегодня менее 5% свободного коечного фонда отмечается в 17 субъектах РФ, наибольшую тревогу вызывают у нас Калининградская область и Санкт-Петербург", - цитирует переживания Мурашко "Эхо Москвы".

Свободным, по словам министра, в России остаётся лишь 21% из 276 тысяч коек для COVID-больных пациентов.

На прошлой неделе Смольный оповещал о менее чем 10% свободных коек для заражённых коронавирусом петербуржцев.

Сегодня вице-губернатор Олег Эргашев назвал другую цифру - 6%.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.