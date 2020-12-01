После концертов Басты Ледовый дворец закрыли для выступлений

После скандала со столпотворением на Ледовом дворце в разгар пандемии, произошедшим во время двух концертов рэпера Басты, концертную площадку закрыли для проведения массовых мероприятий до февраля. Об этом объявила в эфире телеканала "Россия 24" главный санитарный врач России Анна Попова.

"На концерт собралось очень большое количество, недопустимо большое количество людей, подтвердилась в рамках эпидрасследования. Вынесен протокол о приостановлении действия спортивно-развелкательного центра, материалы переданы в суд", - произнесла чиновница.

Накануне губернатор Александр Беглов дал понять, что площадки, пренебрегающие мерами противоэпидемической безопасности, будут подвергнуты санкциям.

Нарушения мер безопасности, введенных на период пандемии, выявили также на ноябрьских концертах групп "Чиж&Co" и "Бригадный подряд".

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