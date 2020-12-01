СК опроверг информацию о проверке слов Навального на экстремизм

Следственный комитет в лице его официального представителя Светланы Петренко опроверг появившиеся 1 декабря сообщения в СМИ о том, что ведомство проверяет апрельское интервью политика "Эху Москвы" на экстремизм.

"Надо распространять только проверенные сообщения, исходящие от официальных источников, а не ссылаться на анонимные источники, которые иногда преднамеренно используют ложную информацию для привлечения внимания к отдельным персонам", - в частности, гласит заявление.

В опровергаемых СК сведениях говорилось, что имеются в виду высказывания оппозиционера относительно финансовых мер поддержки россиян в пандемию. Сам он был к негативной реакции государства готов.

"Ну, возбуждайте дело, напомню, что по всем соцопросам мою программу "5 шагов" поддержали 85% граждан РФ. Они все экстремисты.", - написал он утром в Telegram-канале.