У МО "Финляндский округ" местные жители и мундепы требуют не лишать мандата Уткину

У здания муниципального образования "Финляндский округ" собрались около 30 местных жителей, активистов, мундепов других округов и депутат Законодательного собрания Максим Резник, передаёт корреспондент ЗАКС.Ру. В самом МО планируется провести заседание совета, в повестке которого лишение мандата мундепа "Финляндского округа" Светланы Уткиной за якобы совершённые ошибки в декларации о доходах и имуществе. На заседание совета людей не пускают под предлогом антивирусных ограничений: ранее глава округа Всеволод Беликов опубликовал распоряжение о запрете впускать в здание МО всех, кто не обязан на нем присутствовать.

Собравшиеся у муниципалитета люди требуют впустить их на заседание, им препятствуют сотрудники муниципалитета, в том числе Беликов и глава местной администрации. Беликов заявил людям, что никто не пройдёт, в том числе представители СМИ. По его словам, в помещении уже присутствуют журналисты НТВ, которые раньше всех обратились в муниципалитет и чье присутствие якобы не идет вразрез с ограничениями.

Люди у здания также требуют не лишать независимого депутата полномочий. Они скандируют: "За Уткину!".

Напомним, ранее мандатов из-за якобы ошибок в декларациях лишились две представительницы "Яблока" Анна Каруличева ("Нарвский округ") и Вера Морозова ("Малая Охта"), а также депутат-самовыдвиженец Николай Колошинский ("Красное Село"). Оппозиционные депутаты других округов выступили против лишений мандатов своих коллег. Часть МО намерены выйти из Совета муниципальных образований из-за того, что руководство организации не отстаивает их интересы. Глава Совета МО Всеволод Беликов также является руководителем МО "Финляндский округ".

Обновление 16:30: К зданию муниципалитета приехала полиция.

София Саттарова

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