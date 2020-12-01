У стен Смольного прошли пикеты против застройки Аракчеевских казарм

Активисты, представляющие движение "Центральный район за комфортную среду обитания", утром 1 декабря провели серию одиночных пикетов у стен петербургского правительства. При помощи плакатов они обратились к руководству с призывами не допустить застройки квартала между Ставропольской и Кавалергардской улицами, где располагаются здания бывших Аракчеевских казарм. Активисты опасаются, что старинные дома пойдут трещинами.

"Александр Беглов! Не дайте разрушить наши дома у Аракчеевских казарм. Скажите "нет" уплотнительной застройке", - плакат с такой надписью передавали из рук в руки протестующие.

В 2013-2014 годах территории уже угрожала застройка, однако тогда активистам удалось защитить старинные дома от сноса. Теперь ситуация снова складывается не в их пользу: нынешней осенью участок земли выкупила компания-девелопер "Лидер групп", в планы которой входит воздвигнуть здесь комплекс восьмиэтажек и девятиэтажек. Этим планам способствует принятая депутатами ЗакСа поправка в городской закон 820-7, открывающая возможность застройки внутриквартальных территорий.

Фото: Центральный район за комфортную среду обитания / ВКонтакте

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