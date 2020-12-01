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17:58

По решению ЕСПЧ Россия должна выплатить петербургской ЛГБТ-активистке 10 тысяч евро

фото ЗакС политика По решению ЕСПЧ Россия должна выплатить петербургской ЛГБТ-активистке 10 тысяч евро

Страсбургский суд вынес решение в отношении РФ, которая причинила моральный ущерб петербургской активистке Елене Беркман, задержанной на Марсовом поле в октябре 2013 года, сообщается на сайте ЕСПЧ. Согласно решению, Россия должна выплатить женщине 10 тысяч евро.

В пресс-релизе подчеркивается, что организаторы Национального дня каминг-аута 12 октября 2013 года уведомили Смольный о своих планах. На акцию в значительном количестве явились провокаторы, которые стали нападать на представителей ЛГБТ-движения при бездействии нескольких сотен полицейских. При этом задерживали только участников акции, но не тех, кто мешал им проводить мероприятие, и задержания ЕСПЧ счел лишенными всяческих оснований.

Петербургская полиция, по заключению межуднародного суда, "не предприняла никаких шагов по снижению напряженности между двумя группами, вмешавшись, только когда появилась реальная угроза".

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