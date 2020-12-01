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18:25

На Лиговке сносят старинный железнодорожный склад

фото ЗакС политика На Лиговке сносят старинный железнодорожный склад

Дом 2В по Днепропетровской улице в Центральном районе Петербурга начали сносить, о чем со ссылкой на очевидцев написало строительное издание "Канонер". Одноэтажное нежилое сооружение из кирпича лишилось одной из стен и крыши. На протяжении последних лет оно никак не использовалось, пребывая в статусе аварийного. Его кирпичный фасад замазан желтой краской, а окна заделаны.

Построенное при последнем российском императоре, в свои лучшие времена здание использовалось под склад для нужд "РЖД". По всей видимости, именно компания-монополист на железнодорожном рынке и приступила в настоящее время к сносу. Для такого рода работ в отношении старинных построек требуется специальное разрешение от КГИОП, однако пока в открытом доступе его не имеется.

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