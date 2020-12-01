В Смольном готовы к любому решению УЕФА относительно организации матчей Евро

Петербургский вице-губернатор Владимир Кириллов, курирующий спорт, заявил о готовности руководства города к любому из возможных решений УЕФА, касающихся проведения чемпионата Европы по футболу. Вариантов, напомнил он, на сегодняшний день существует три: организация матчей при пустых трибунах, с неполной или полной загрузкой стадиона болельщиками.

"Правительство Санкт-Петербурга готово к любому развитию событий. Исходя из принятого сценария, будут внесены оперативные коррективы в организацию мероприятий турнира, связанных в том числе с обеспечением безопасности, транспортным обслуживанием, работой волонтеров, подготовкой зоны болельщиков и другими сопутствующими направлениями", - цитирует чиновника ТАСС.

С тем, какие ограничения на посещаемость игр вводить и вводить ли их вообще, УЕФА должна окончательно определиться не позднее марта следующего года.

Матчи Евро-2020 из-за коронавируса перенесли на лето 2021 года. Пока планируется, что чемпионат состоится в 12 европейских городах, среди которых – Петербург, где пройдут три матча группового этапа и четвертьфинал. В начале ноября французское издание Le Parisien выпустило публикацию, в которой говорилось о вероятном переносе всех матчей турнира в Россию.

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