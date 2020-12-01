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19:20

В Веселом поселке в начале 2021 года откроют новую станцию скорой помощи

фото ЗакС политика В Веселом поселке в начале 2021 года откроют новую станцию скорой помощи

При крупнейшей поликлинике №8 Невского района на улице Новоселов, которую посещают до 400 тысяч местных жителей, построили и оборудовали дополнительную станцию скорой помощи. Она сможет начать принимать пациентов с начала следующего года, передает пресс-служба Смольного.

"Здание для новой станции было передано городом. В нем с учётом требований по размещению бригад "скорой" проведён капитальный ремонт помещений, заменены инженерные сети и кровля. Сделаны комфортные кабинеты для бригад и приема пациентов", - рассказал губернатор Александр Беглов, оставшийся довольным качеством и скоростью работ.

На станции будут работать 6 врачебно-фельдшерских бригад и в том числе предоставлять первую помощь. Отделение приспособлено для людей с ограниченными возможностями. Для открытия учреждения осталась бюрократическая часть работ, в частности, получение лицензии от комитета по здравоохранению. Ожидается, что это произойдет до новогодних каникул.


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