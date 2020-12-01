Шишлов хочет отменить регистрацию как обязательное условие для получения выплат

Петербургский омбудсмен Александр Шишлов за последние недели столкнулся со значительным числом обращений от семей с детьми от трех до семи лет, не имеющих официальной прописки в городе, которые из-за особенностей Социального кодекса Петербурга не могут получить "президентские" разовые выплаты, назначенные еще в марте. Именно пункты регионального законодательства блокируют таким семьям получение обещанной помощи, что отчасти делает их в глазах уполномоченного по правам человека дискриминационными, говорится на сайте чиновника.

В связи с актуальностью и масштабом проблемы Шишлов обратился к губернатору Александру Беглову с предложением внести коррективы в Социальный кодекс города и убрать оттуда необходимость обязательной регистрации для получения выплат.

"Омбудсмен считает, что семьи, не имеющие собственного жилья, вынужденные его снимать, находятся сегодня в наиболее уязвимом положении и нуждаются в государственной поддержке", - гласит сообщение.

По мнению Шишлова, регистрация по месту жительства в принципе не может быть частью какого-либо ценза и должна использоваться только в качестве уведомления.

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