"Боты" и "собачки" отложили решение по судьбе парка Сахарова

"Союз Чернобыль" продолжает добиваться обустройства Аллеи памяти ликвидаторов аварии на ЧАЭС в парке Академика Сахарова. Чернобыльцы утверждают, что городская администрация исключила их предложения из проекта преобразования зеленой зоны. Комитет по благоустройству объяснил это желанием сохранить зеленые насаждения и заявил о готовности к диалогу. Согласно опросу, проведенному комитетом и администрацией Калининского района, население выступило против проекта без аллеи. Однако результаты были аннулированы из-за накруток голосов.

изображение с сайта gov.spb.ru

Союз общественных организаций инвалидов "Союз Чернобыль" обдумывает возможность проведения протестной акции и открытого бойкота мероприятий, запланированных на апрель 2021 года к 35-летию со дня аварии на ЧАЭС. Об этом ЗАКС.Ру заявил председатель правления объединения, академик РАЕН Василий Найда. На радикальные шаги чернобыльцы готовятся пойти, если в парке имени академика Сахарова к апрелю не появится Аллея памяти ликвидаторов аварии на ЧАЭС с тематической площадкой в виде атриума.

Организовать аллею в апреле 2019 года поручил губернатор Александр Беглов. Он поддержал инициативу членов "Союза Чернобыль", которые предложили объединить в общий мемориал уже имеющиеся в парке памятники жертвам радиационных аварий и катастроф и "Колокол мира", посвященный погибшим от атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки.

Проект мемориала разработало архитектурною бюро "АрхКомплекс". По словам Найды, к эскизам не возникло претензий ни у чернобыльцев, ни у чиновников.

Схема планировочной организации "Аллеи ликвидаторов-чернобыльцев с тематической площадкой Аллеи"

В начале мая 2019 года генеральным проектировщиком по переустройству парка назначили филиал ФГБУ "Рослесинфорг" "Севзаплеспроект", подведомственный Министерству природных ресурсов и экологии России.

- Мы надеялись, что работы закончатся к 26 апреля, к 35-й годовщине со дня аварии. Объем работ большой, там все затоплено водой, и надо водоотводы делать, - рассказал Найда.

19 ноября комитет по благоустройству и администрация Калининского района представили в "ВКонтакте" проект обновления парка Сахарова. К удивлению чернобыльцев, Аллеи ликвидаторов и тематической площадки, из-за которых все и затевалось, в нем не оказалось. 22 ноября "Союз Чернобыль" выпустил заявление, призвав всех неравнодушных граждан голосовать против предложенного проекта - опрос проходил на странице Калининского района.

В итоге более 58% респондентов сказали, что им представленный вариант не нравится. К их числу относятся и те, кто против инноваций в парке в принципе. Однако администрация результат не признала, заявив о накрутке голосов. 30 ноября в группе Калининского района был опубликован скрин сайта Bosslike, популярного сервиса по покупке голосов и подписок в социальных сетях. Судя по размещенному изображению, кто-то проплатил голосование за вариант "не нравится" в опросе районной администрации по парку Сахарова.

"Подозрительная активность зафиксирована 22 ноября, когда был замечен резкий всплеск и дальнейший скачкообразный рост голосов за вариант ответа "не нравится". Анализ показал, что в опросе приняли участие 1219 человек, указавших страну проживания Беларусь, Украину и Казахстан. В опросе проголосовало большое количество подозрительных аккаунтов, так называемых "ботов" и "собачек"", - заявили в районной администрации.

проект, представленный на голосование жителей Калининского района

Представители чернобыльцев заявили о накрутках с другой стороны. Они обратили внимание, что 19 ноября уверенно лидировал вариант "не нравится", а с 20 ноября ситуация с голосованием резко изменилась, в то же время под постом появилось множество "хвалебных" комментариев.

"За последнюю ночь, с 21 на 22 ноября, появились подозрения, что "за" проект "включились" боты и происходит "накрутка" голосов. С полуночи по настоящее время "за" проект голосует примерно 2 "человека" в минуту. Только к утру 22 ноября "за" прибавилось 500 голосов. При этом "против" проекта ночью никто не голосовал, так как реальные люди ночью спят", - говорится в пресс-релизе "Союза Чернобыль".

Чернобыльцы утверждают, что комитет по благоустройству якобы "саботирует" поручение губернатора. При этом к районной администрации у них претензий нет. По словам Найды, представители районных и муниципальных властей говорили ему о своей поддержке проекта с Аллеей памяти ликвидаторов. В частности, ему удалось пообщаться с заместителем главы района Сергеем Тимофеевым и представителями муниципалитета "Финляндский округ" 30 ноября на митинге в честь 34-летия со дня завершения строительства сооружения "Укрытие" на Чернобыльской АЭС, так называемого чернобыльского Дня Победы.

- В митинге участвовало руководство Калининского района и муниципального образования "Финляндский округ". Говорили и об этой аллее. Руководство Калининского района и "Финляндского округа" тоже за проект, который мы предложили, - отметил Найда.

В пресс-службе администрации Калининского района подтвердили только, что поддерживают идею дополнительного увековечивания памяти о чернобыльцах в парке. Там ЗАКС.Ру сообщили, что хоть к компетенции администрации и не относится согласование проектов, районное руководство не раз высказывалось о том, что проект благоустройства должен быть более мемориальным, чем просто дорожка с высаженными деревьями и цветами.

В Комблаге ЗАКС.Ру объяснили, что аллея между двумя памятниками будет, просто не такая широкая как планировалось изначально и без тематической площадки, которую не одобрил комитет по градостроительству и архитектуре. По словам заместителя председателя комитета по благоустройству Оксаны Гусевой, повлияли и отклики местных жителей. Она отметила, что обновленный проект предусматривает меньшую вырубку зеленых насаждений, чем тот, за который ратуют чернобыльцы.

- У нас была встреча с КГА - они не поддерживают такую ширину дорожки. Они хотят сохранить парк. Изначальная концепция была размещена "ВКонтакте", и это предложение получило не совсем положительные отзывы. Жители у нас хотят сохранить зеленые насаждения, использовать меньше плитки и в первую очередь сделать водоотведение, - рассказала Гусева.

Она подчеркнула, что с большим уважением относится ко всем людям, участвовавшим в ликвидации последствий аварий на Чернобыльской АЭС. Зампред комитета по благоустройству заявила, что готова вести диалог с представителями "Союза Чернобыль" и провести с ними встречу после того, как администрация Калининского района пришлет результаты голосования по проекту обновления парка.

Администрация, тем временем, готовится заново объявить опрос на новой цифровой площадке. Возможно, это произойдет уже после того, как из комитета поступит обновленный вариант предполагаемого благоустройства. Районные чиновники отправили в Комблаг комментарии, которые были оставлены под аннулированным опросом, и ожидают, что проект будет доработан с учетом мнения и жителей, и КГА, и чернобыльцев. Дискуссии на эту тему уже ведутся, сообщили в районной администрации.

Сергей Еремеев

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