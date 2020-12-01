18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

20:56

Миронов против продления учебного года в счет каникул из-за пандемии

фото ЗакС политика Миронов против продления учебного года в счет каникул из-за пандемии

Лидер справедливороссов в Государственной думы Сергей Миронов критически отреагировал на информацию, согласно которой в Свердловской области допускается продление учебного года до 12 июня будущего года за счет отрезка летних каникул. По мнению политика, делать этого нельзя даже со ссылками на экстраординарную ситуацию пандемии, поскольку полноценный отдых - неотъемлемая часть учебного процесса, а отсутствие его отрицательно скажется на здоровье детей.

"В результате получим новые эпидемии среди школьников в следующем учебном году и падение успеваемости. Если же в каком-то регионе органы образования понимают, что пройти всю необходимую в этом классе школьную программу не удается, то продление учебного года возможно лишь при условии, что будут продлены и каникулы", - сформулировал он свою позицию, представленную на личном сайте.

Властям всех уровней, считает депутат, впору думать не об этом, а о том, как поскорее вернуть школьникам формат очного обучения и, соответственно, живого общения в классе. Вместе с тем, напоминает Миронов, есть и еще одна важная проблема в сфере образования: недопущение переработок педагогов или обделения их сверхурочными выплатами, о чем иногда приходится слышать. Для этого нужно, по словам главного справедливоросса, "эффективно выстраивать образовательный процесс с учетом текущей обстановки".

"Конечно, все это потребует дополнительных расходов, но они неизбежны при такой чрезвычайной ситуации", - заключил Миронов.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

20:28 Более ста младенцев от суррогатных матерей Петербурга улетели в Китай

19:53 Шишлов хочет отменить регистрацию как обязательное условие для получения выплат

19:20 В Веселом поселке в начале 2021 года откроют новую станцию скорой помощи

16:54 На организаторов концерта Басты в Ледовом дворце завели административное дело

14:51 Мурашко: Ситуация с коечным фондом наибольшую тревогу вызывает в Петербурге и Калининградской области

14:31 Смольный подумывает запретить детские ёлки и работу ресторанов в новогодние праздники

13:55 Дмитриева и Трохманенко спросили у Эргашева о транспортном обеспечении участковых врачей

13:25 НИИ фтизиопульмонологии Минздрава РФ начал принимать COVID-больных

12:06 В Колпино в декабре будет открыт госпиталь-трансформер для пациентов с COVID-19

11:13 Коронавирус подтвердился у ещё 26 402 россиян: зафиксирован также антирекорд по COVID-смертям


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
23:36 Муниципал: МО № 72 решил выйти из Совета муниципальных образований Петербурга

22:51 Муниципал: Муниципалитеты продолжают избавляться от оппозиционеров

20:56 Миронов против продления учебного года в счет каникул из-за пандемии

20:40 "Боты" и "собачки" отложили решение по судьбе парка Сахарова

20:28 Более ста младенцев от суррогатных матерей Петербурга улетели в Китай

19:53 Шишлов хочет отменить регистрацию как обязательное условие для получения выплат

19:20 В Веселом поселке в начале 2021 года откроют новую станцию скорой помощи

18:50 В Смольном готовы к любому решению УЕФА относительно организации матчей Евро

18:25 На Лиговке сносят старинный железнодорожный склад

17:58 По решению ЕСПЧ Россия должна выплатить петербургской ЛГБТ-активистке 10 тысяч евро

17:37 У стен Смольного прошли пикеты против застройки Аракчеевских казарм

17:14 Муниципал: Депутата Финляндского округа Уткину лишили мандата

17:06 Экоактивисты сетуют на организацию новых свалок в Невском районе старыми нарушителями

16:54 На организаторов концерта Басты в Ледовом дворце завели административное дело

16:29 Муниципал: В МО "Аптекарский остров" объяснили, почему убрали из устава норму о прогулах депутатов

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru