Миронов против продления учебного года в счет каникул из-за пандемии

Лидер справедливороссов в Государственной думы Сергей Миронов критически отреагировал на информацию, согласно которой в Свердловской области допускается продление учебного года до 12 июня будущего года за счет отрезка летних каникул. По мнению политика, делать этого нельзя даже со ссылками на экстраординарную ситуацию пандемии, поскольку полноценный отдых - неотъемлемая часть учебного процесса, а отсутствие его отрицательно скажется на здоровье детей.

"В результате получим новые эпидемии среди школьников в следующем учебном году и падение успеваемости. Если же в каком-то регионе органы образования понимают, что пройти всю необходимую в этом классе школьную программу не удается, то продление учебного года возможно лишь при условии, что будут продлены и каникулы", - сформулировал он свою позицию, представленную на личном сайте.

Властям всех уровней, считает депутат, впору думать не об этом, а о том, как поскорее вернуть школьникам формат очного обучения и, соответственно, живого общения в классе. Вместе с тем, напоминает Миронов, есть и еще одна важная проблема в сфере образования: недопущение переработок педагогов или обделения их сверхурочными выплатами, о чем иногда приходится слышать. Для этого нужно, по словам главного справедливоросса, "эффективно выстраивать образовательный процесс с учетом текущей обстановки".

"Конечно, все это потребует дополнительных расходов, но они неизбежны при такой чрезвычайной ситуации", - заключил Миронов.