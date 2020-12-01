Муниципалитеты продолжают избавляться от оппозиционеров

Оппозиционных муниципальных депутатов Петербурга продолжают лишать полномочий из-за якобы найденных у них ошибок в декларациях о доходах и имуществе. 30 ноября мандата лишилась представительница "Яблока" в МО "Малая Охта" Вера Морозова, а 1 декабря - самовыдвиженка из МО "Финляндский округ" Светлана Уткина. Поддерживающие их депутаты из других муниципалитетов предложили своим коллегам в знак протеста выйти из состава Совета муниципальных образований.

Собрание под окнами

Муниципальное образование "Финляндский округ" 1 декабря провело заседание, в повестке которого одним из вопросов было лишение мандата самовыдвиженки Светланы Уткиной. Поддержать ее пришли муниципальные депутаты из других округов, активисты, местные жители, депутат Законодательного собрания Максим Резник и резиновый утенок. Последнего в руках держала девушка, а к утенку был прикреплен лист с надписью "Утята за Уткину". Часть людей стояли у крыльца, часть - поднялись ко входу в здание и требовали пропустить их на заседание.

За несколько дней до этого муниципального совета глава округа Всеволод Беликов подписал распоряжение, по которому на заседание допускаются только определенные люди. Он вышел к собравшимся 1 декабря у входа и заявил, что никто не пройдёт из-за постановления губернатора Петербурга Александра Беглова о противовирусных ограничениях.

Собравшихся его слова не убеждали. Стоявшие у крыльца скандировали: "За Уткину!", а находящиеся у входа заявили, что заседание в таком случае надо перенести на другую дату или организовать в другом помещении. Звучало предложение и вынести собрание на улицу к местным жителям. Беликов на это не согласился и потребовал отойти от входа, чтобы дверь можно было закрыть и начать заседание совета. Через полчаса после пререканий к зданию прибыли полицейские, один из которых прошёл внутрь. Как позже Беликов рассказал ЗАКС.Ру, он устно сообщил сотруднику правоохранительных органов, что ему как высшему должностному лицу в МО необходимо провести заседание совета и он обязан обеспечить порядок на территории. Полицейский в здании пробыл несколько минут, но уезжать от здания МО правоохранительные органы не спешили: они оставались рядом до тех пор, пока последние местные жители и активисты не разошлись уже после окончания заседания.

Координатор проекта "Объединенные демократы" Анастасия Буракова, которая так же не смогла попасть на заседание совета, заявила ЗАКС.Ру, что считает решение Беликова о закрытии мероприятия от посторонних незаконным.

- Был перечислен список лиц пофамильно, которые могут присутствовать на этом заседании совета. По Уставу "Финляндского округа", заседания муниципального совета открытые. Соответственно любой желающий, как житель округа, так и представитель СМИ или житель другого округа, может на них присутствовать. Какие-то заранее заготовленные списки лояльных граждан - это, конечно, правовой беспредел, и это незаконно. Понятно, что это политическое действие, - считает Буракова.

Оставшиеся на улице люди расходиться не пожелали. Они разбились на группы и смотрели трансляцию заседания совета с телефонов.

Вопрос о лишении мандата Уткиной в долгий ящик откладывать не стали и обсудили его в начале собрания. Беликов сообщил участникам встречи, что муниципалитет получил обращение губернатора Петербурга. В нем сказано, что у Уткиной в декларации обнаружены недостатки и муниципалитет должен в течение 30 дней принять решение о лишении полномочий мундепа. Уткина пояснила коллегам, что одна из претензий к ней - наличие у ее мужа нулевого света. Этого счета в банке в настоящий момент не существует, сообщила самовыдвиженка и представила в доказательство справку из банка. Другая претензия - указан не весь годовой доход, рассказала Уткина. Она заявила, что в декларации записала компенсацию от муниципалитета в 4715 рублей. В администрации же губернатора решили, что депутат должна была учесть и налог, который заплатил МО, то есть конечная сумма - 5420 рублей.

Ее аргументы большинство членов совета не убедили: за лишение полномочий проголосовали 8 депутатов, против - 3, еще двое воздержались. Среди последних мундеп от "Единой России" Александр Афанасьев. Он пояснил ЗАКС.Ру, что ему вопрос показался до конца не проработанным и он не смог определиться с позицией по мандату Уткиной.

- Я согласен с некоторыми доводами Светланы Анатольевны. По идее, ей просто надо было раньше бить тревогу об этой ситуации.

Глава МО Беликов и его заместительница Александра Кирпичникова считают, что принять другое решение совет просто не мог. Беликов со ссылкой на законодательство заявил на заседании, что совет обязан отреагировать на пришедшее обращение губернатора.

- Есть однозначное толкование закона. Если мы не принимаем решения, то орган местного самоуправления может быть в судебном порядке расформирован. Это отвлечение времени, денег… Если губернатор подписал, все - это завизировано, - сказал глава МО в беседе с ЗАКС.Ру.

Беликов добавил, что никакого давления или "беседы" с муниципальными депутатами не было: каждый голосовал так, как считает нужным. Заместительница руководителя муниципалитета Кирпичникова заявила ЗАКС.Ру, что голосовала за лишение Уткиной мандата. По ее личному мнению, подозрительно то, что Уткина занимает должность генерального директора юридической компании, но доход с этой должности не имеет, как указано в ее декларации.

Когда совет большинством голосов решил снять полномочия с Уткиной, люди на улице закричали: "Позор!". Уже бывшего муниципального депутата собравшиеся встретили аплодисментами и скандированием фразы "За Уткину!".

Экс-мундеп поблагодарила их и заявила, что намерена обратиться в суд для возвращения ей мандата. По ее словам, аналогичным образом планируют поступить "яблочницы" Анна Каруличева ("Нарвский округ") и Вера Морозова ("Малая Охта"), которых тоже лишили полномочий мундепов за якобы допущенные ошибки в декларациях.

Вопросы русского языка и логики

Веру Морозову лишили полномочий на заседании МО "Малая Охта" накануне, 30 ноября. В муниципалитет тоже не хотели никого пускать, как и до этого в МО "Нарвский округ". Однако, в "Малой Охте" слушатели все же пробились в здание и частично в зал к совету - некоторые люди остались в коридоре и на лестнице.

И.о. главы муниципалитета Андрей Степанов сообщил на заседании, что в МО пришло письмо от губернатора Петербурга Александра Беглова о якобы совершенных Морозовой нарушениях в декларации о доходах и имуществе. Ошибки являются существенными, заявил Степанов.

Морозова ему возразила, что в докладе о нарушениях нет слова "существенные". По ее словам, там написано: "не признаны несущественными". В законодательстве нет такой формулировки, и непонятно, что имели в виду проверившие ее декларацию люди, заявила уже бывший мундеп. Степанов считает, что это значит - ошибки существенны:

- Когда не признаны несущественными, понятно, что это существенные.

- Меня никто никогда не признавал не черепахой. Это не значит, что я черепаха, - не согласился с ним "яблочник" Феликс Началов.

- Хорошо. Вы тогда следующий проект решения сделайте, что вы не черепаха - мы рассмотрим этот вопрос, - предложил Степанов.

- Я боюсь, что вы признаете, что я черепаха, - ответил "яблочник".

Морозова пояснила на заседании, что вменяемые ей нарушения таковыми не являются. Среди претензий указаны наличие нулевого счета в банке у ее супруга, информация о котором не была указана в выписке из налоговой, рассказала экс-депутат. Она добавила, что также она указала "Входящие остатки" на своем счету в банке, но комитет решил, что там должны быть указаны "Исходящие остатки". В методических рекомендациях Минтруда по заполнению декларации не сказано, что именно надо писать в документе, отметила Морозова.

Кроме того ошибки якобы нашли у другого депутата от "Яблока" Артема Голева, сообщил и.о.главы Степанов. По его словам, у Голева нарушения признаны несущественными и ему предлагается только вынести предупреждение.

"Яблочники" встали на защиту своих соратников. Они отмечали, что Голев и Морозова доказали отсутствие в их декларациях недостатков. "Яблочник" Василий Кунин заявил, что ошибки в отчетах ищут некие анонимы, о компетенции которых ничего не известно. Депутат от "Единой России" Сергей Соболев же считает, что повода не доверять ведомству нет.

- Безусловно, мы должны рассмотреть представленные доказательства, но вот я лично не профессионал в этой области. Поэтому я не понимаю, что мы здесь рассматриваем. Была комиссия, были уполномоченные люди, которые получают за это зарплату. Потом это было направлено к нашему губернатору.

Мнение Соболева поддержал и Степанов. Он заявил, что уверен в компетентности комиссии, которая проводила проверку. Во время заседания и.о. главы сказал, что совет может только согласиться с предложением губернатора лишить мундепа мандата. "Яблочники" возразили и на это. Голев напомнил, что в законе употребляется слово "может": то есть совет может согласиться, а может и не согласиться. Уже были прецеденты, когда мунсовет просто принимал к сведению письмо губернатора, заявил Голев.

Однако, большинство присутствовавших на заседании совета депутатов проголосовали за вынесение ему предупреждения и за снятие полномочий с Морозовой: "за" были 11 человек, "против" - 8 "яблочников". Когда Степанов предложил поднять руки тем, кто согласен лишить Морозову полномочий муниципального депутата, столпившиеся в коридоре и на лестнице жители округа стали скандировать "Позор!". После голосования фракция "Яблока" заявила, что не согласна с решением совета и покидает заседание.

Позже 30 ноября петербургское отделение партии выступило с официальным заявлением. "Яблоко" напомнило, что 25 ноября в МО "Нарвский округ" полномочий лишили их представителя в совете Анну Каруличеву по аналогичной причине - якобы совершенные ошибки в декларации. Партия считает, что это уже похоже на тенденцию. "Яблоко" призвало прекратить "политические расправы" в муниципальных образованиях.

Протестный выход

Вечером 1 декабря депутаты муниципального образования №72 проголосовали за выход из Совета муниципальных образований. В эту организацию входят практически все МО Петербурга, а возглавляет его глава "Финляндского округа" Всеволод Беликов. Ранее глава МО "№72" Павел Швец обратился к нему с предложением собрать срочное заседание и обсудить вопрос о лишении мандатов оппозиционных депутатов. По словам Швеца, никакой реакции за этим не последовало. На заседании МО №72 депутат от Партии Роста Владимир Волохонский заявил, что вообще неясно, зачем их муниципалитету входить в состав Совета и какую пользу это несет.

Рассмотреть вопрос о выходе из состава Совета муниципальных образований предложили депутаты и в других МО. В частности, в "Ульянке" эту тему планируют обсудить 22 декабря. Муниципалитет "Гражданка" решит, выходить или нет из Совета, 2 декабря. На этот же день назначено рассмотрение аналогичного вопроса в МО "Владимирский округ".

Ранее оппозиционные муниципальные депутаты Петербурга выступили с обращением к Беглову не лишать мандатов независимых мундепов. Его подписали около 100 человек. Вступались за муниципальных депутатов парламентарии из Законодательного собрания Борис Вишневский ("Яблоко") и Максим Резник. Они на заседании городского парламента заявляли о недопустимости происходящего.

текст: София Саттарова / фото: Михаил Масленников, София Саттарова

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