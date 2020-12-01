МО № 72 решил выйти из Совета муниципальных образований Петербурга

Местный совет МО № 72 (Фрунзенский район Петербурга) на заседании 1 декабря принял решение покинуть Совет муниципальных образований города. Об этом говорится в группе муниципалитета "ВКонтакте".

Голосование за выход проишло через несколько часов после того как председатель Совета МО, глава Финляндского округа Всеволод Беликов ("Единая Россия") поддержал решение о снятии полномочий с депутата-самовыдвиженки Финляндского округа Светланы Уткиной. Несколькими днями ранее заместитель председателя Совета МО, глава Нарвского округа единоросс Александр Каптурович голосовал за лишение мандата депутата из "Яблока" Анны Каруличева.

Уткина, Каруличева, а также "яблочница" Вера Морозова из МО "Малая Охта" прекратили членство в советах после обращений в муниципалитеты губернатора Александра Беглова. Глава города счел нарушения в декларациях мундепов о доходах за 2019 год существенными. В оппозиционном лагере ресценили снятие депутатских полномочий с депутатов-демократов как политическую расправу.

МО № 72 решил считать работу Совета МО неудовлетворительной и выразил ему недоверие.

Отметим, что проекты решений о выходе из Совета МО 2 декабря рассмотрят еще два оппозиционных муниципальных совета: "Владимирский округ" и "Гражданка". Кроме того, поднять аналогичный вопрос в своих муниципалитетах пообещали депутаты как минимум шести местных советов Петербурга.

Совет МО - совещательный орган, действующий с конца 2005 года. Он объединяет большинство муниципалитетов Петербурга. После выборов 2019 года решение о выходе из совета приняли МО "Гавань" и МО "Смольнинское".

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