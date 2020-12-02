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9:20

Спонсоры форума "Диалог Форт-Росс" хотят в 2021 году провести его в Петербурге

фото ЗакС политика Спонсоры форума "Диалог Форт-Росс" хотят в 2021 году провести его в Петербурге

Международный форум "Диалог Форт-Росс", в рамках которого традиционно встречаются российская и американская стороны, скорее всего, пройдет в 2021 году в Петербурге: такова воля его спонсоров, передает ТАСС.

"Думаю, мы сфокусируемся на российском культурном наследии, на исторических вехах. Будет также энергетическая площадка, где мы обсудим роль "зеленой" энергетики. Мы открыты в формировании вопросов, которые можем рассмотреть на этой площадке", - цитируются слова заместителя вице-президента "Транснефти" Владимира Каланды.

В нынешнем году форум проходит в режиме видеоконференции. Финансируют этот проект компании, связанные с энергетической отраслью: "Транснефть", "Совкомфлот" и Chevron.

Как правило, среди спикеров на конференции выступают также ученые и дипломаты России и США. В предыдущие годы мероприятие проводилось в других региональных центрах Северо-Запада, в частности, Пскове, Вологде и Новгороде.

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