В России растет число школ, закрытых на карантин

Министерство просвещения опубликовало в собственном Telegram-канале "Большая перемена РФ" традиционную сводку, касающуюся ситуации с коронавирусом в отечественных школах. Если по итогам 30 ноября открылось после карантина 11 школ и закрылось на него 16, то результаты следующего дня выглядят несколько иначе. 1 декабря карантин не отменили нигде, а прибавилось к числу закрытых школ еще 12.

В целом по стране динамический рост выглядит незначительным: число школ, остановивших работу из-за карантинных мероприятий, составляет 0,12% от общего числа. Речь идет о 49 образовательных учреждениях в 25 субъектах Федерации.

Отметим, что 20 ноября в СМИ появилась информация о том, что петербургское управление Роспотребнадзора выступает против закрытия школ и рассылает соответствующие рекомендации. Петербургские дети в настоящее время могут учиться очно, дистанционно и по смешанной модели.