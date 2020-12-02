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10:12

Кудрин и Матвиенко ушли на самоизоляцию

фото ЗакС политика Кудрин и Матвиенко ушли на самоизоляцию

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин сигнализировал о том, что пострадал от коронавирусной инфекции нового типа.

"Зацепило и меня: положительный тест на Ковид. Пока проходит сносно, самоизолируюсь и лечусь", - написал он в Twitter.

Вместе с тем сегодня, 2 декабря, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко решила уйти на временную самоизоляцию, поскольку имела контакты с коронавирусным больным. Об этом сообщил ее заместитель Андрей Яцкин на заседании Совфеда, цитируемый РИА "Новости".

Отметим, что за время пандемии, объявленной в марте, в среде высокопоставленного чиновничества одними из первых успели переболеть COVID-19 такие фигуры, как президентский пресс-секретарь Дмитрий Песков и Михаил Мишустин. Осенью массово стали заражаться главы регионов и депутаты Госдумы (более ста человек).


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.
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