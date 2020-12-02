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10:42

"Пехота пойдет в армию": Макаров потребовап наказаний для расклейщиков плакатов о Четырбоке

фото ЗакС политика "Пехота пойдет в армию": Макаров потребовап наказаний для расклейщиков плакатов о Четырбоке

Законодательное собрание Петербурга 2 декабря утвердило запрос фракции "Единая Россия" на имя губернатора Александра Беглова. Депутаты просят провести проверку плакатов, порочащих имя их коллеги Дениса Четырбока.

Агитки появились на улицах Петербурга в двадцатых числах ноября. На них размещена фотография Четырбока с подписью "Я решаю, когда похоронить ваш бизнес". Ниже перечислены несколько резонансных законопроектов, автором или соавтором которых выступал депутат-единоросс. Среди них инициативы о "наливайках", об уличных артистах, о квестах и о размещении торговых объектов рядом с мемориальными досками.

Фракция "Единая Россия" полагает, что против ее представителя действовала организованная группа, целями которой были "подрыв государственного устройства Санкт-Петербурга" и дискредитация "государственных структур в целом". 

На заседании ЗакСа запрос представил председатель городского парламента Вячеслав Макаров. Он объявил, что уже задержаны исполнители и отдельные организаторы. 

- Понятно, что пехота пойдет в армию, - пообещал Макаров.

По его словам, парламентские фракции к провокации отношения не имеют. Макаров заявил, что остается только найти заказчиков. Спикер ЗакСа удивился, что их до сих пор "не повели с пыльными мешками на головах по Невскому проспекту". 

- Сегодня прокламации расклеиваются по всему городу, потом начнут создаваться ячейки, включая террористические, подпольные горкомы, - добавил Макаров. 

Четырбока он охарактеризовал как самого талантливого и трудолюбивого депутата ЗакСа за последние годы. Также Макаров заявил, что единороссы никогда подобными провакациями не занимались и не заказывали статьи в прессе.

Авторы запроса заявили, что изложенные на плакатах сведения можно расценивать как клевету, что попадает под 128 статью УК РФ. В частности, они обратили внимание на утверждение, что депутат внес законопроект, запрещающий проведение квестов для детей. Партия власти заявила, что в инициативе Четырбока, которую он подготовил в соавторстве с однопартийцем Александром Ходском, говорится не о полном запрете:

"В тексте данного проекта дается понятие квеста как интеллектуальной игры, участников которой запирают в помещении, из которого они должны выбраться за время, находя предметы и решая головоломки посредством применения своих умственных и (или) творческих способностей. Речи о полном запрете посещений квестов детьми в данном документе не идет".

Также единороссы утверждают, что фотография Четырбока на листовках использовалась неправомерно, а приклеивали агитки в том числе на окна и двери жилых домов и организаций.

Против утверждения запроса проголосовал только один депутат.

Фото: vk.com/ Защитим остров Васильевский


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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