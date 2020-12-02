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10:43

Коронавирус выявили у еще 25,3 тысяч россиян, установлен рекорд по числу умерших

фото ЗакС политика Коронавирус выявили у еще 25,3 тысяч россиян, установлен рекорд по числу умерших

В России за последние сутки насчитали 25 345 случаев заражения коронавирусной инфекцией. За это время скончался 589, а сумело поправиться 26 882 человека, гласит статистика оперативного штаба.

Тройка регионов с самой плохой эпидемиологической динамикой остается неизменной: в Москве 5 191 новых больных, в Петербурге – 3 684, в Подмосковье – 1 148. За прошедшие сутки от инфекции в Петербурге выздоровели 1873 человек и скончались 82. 

В мире Россия занимает четвертое место по числу пострадавших от пандемии коронавируса, пропуская вперед США, Бразилию и Индию.

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