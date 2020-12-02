Переименование МО № 75 перенесли на июль

Законодательное собрание Петербурга 2 декабря приняло во втором чтении законопроект о переименовании купчинского муниципалитета № 75 в "Александровский".

В документ была внесена одна поправка, согласно которой новое название войдет в обиход не с 1 января, а с 1 июля 2021 года. Депутат-единоросс Юрий Гладунов пояснил, что это потребовалось из-за переписи населения, запланированной на апрель.

Ранее глава МО № 75 Василий Коробко заявил, что ребрендинг необходим для увековечивания памяти о князе Александре Невском в год его 800-летия.

"С именем князя Александра Невского связана вся история муниципального округа № 75. В 1702 году в ходе Северной войны эта территория, ранее захваченная Швецией, вновь вошла в состав России и в 1711 году была передана строящемуся Александро-Невскому монастырю", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

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