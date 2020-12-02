Прокуратура решила проверить декларации о доходах мундепов МО "Гавань"

Заместитель прокурора Василеостровского района направила письмо в муниципальное образование "Гавань" о планах проверить декларации о доходах и имуществе местных депутатов. Документ на своей странице в Facebook опубликовала глава муниципалитета Нэлли Вавилина.

Ранее четырех муниципальных депутатов Петербурга лишили мандатов из-за якобы найденных ошибок в их декларациях. Это самовыдвиженцы и кандидаты от "Яблока". В совет МО "Гавань" входят семь представителей "Справедливой России" и три – "Единой России".

Как следует из обращения прокуратуры в МО "Гавань", основанием для проверки стала некая информация о возможных нарушениях. Вавилина в разговоре с ЗАКС.Ру отметила, что прокуратура намерена проверить декларации всех муниципальных депутатов округа.

- Я полагаю, это по той причине, что у нас округ оппозиционный в том смысле, что мы все единое целое, кроме "единороссов", которые порядочные люди. С нами не получится поступить по одиночке, как с [экс-мундепом МО "Финляндский округ" Светланой] Уткиной поступили, поэтому, возможно, хотят по суду убрать всех, - считает Вавилина.

Она уточнила, что совет МО "Гавань" не стал бы лишать полномочий муниципального депутата, у которого якобы нашли какие-то незначительные нарушения в декларации, как это ранее произошло с Уткиной и еще несколькими мундепами. Вавилина предположила, что в прокуратуру могло поступить обращение из администрации губернатора о возможных нарушениях в декларациях мундепов из "Гавани".

Согласно законодательству, правом инициировать проверку деклараций муниципальных депутатов обладает руководитель субъекта – губернатор Александр Беглов. При обнаружении нарушений он вправе обратиться в суд или муниципалитет с предложением лишить мандата провинившегося депутата. Ранее письма с такими требованиями пришли в ряд муниципалитетов, из-за чего оппозиционные депутаты лишились своих мест в советах.

Вавилина в разговоре с ЗАКС.Ру добавила, что депутаты ее округа ходили на специальные семинары от комитета территориального развития, где учились правильно заполнять декларации. По ее словам, депутатам МО "Гавань" скрывать нечего. Однако придраться могут к каким-нибудь техническим ошибкам: "Все может быть", - отметила Вавилина.

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