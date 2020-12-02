Муниципальным округам Петербурга запретят называться муниципальными округами

Внутригородские муниципальные образования Петербурга перестанут называться муниципальными округами. Соответствующий законопроект 2 декабря приняли за основу депутаты Заксобрания города.

Инициативу внесла городская прокуратура. Она заявила о необходимости внести правки в закон "О территориальном устройстве Санкт-Петербурга", изменив в нем трактовку понятия "муниципальный округ".

Это необходимо, поскольку аналогичный термин появился в федеральном законе об общих принципах организации местного самоуправления, говорится в пояснительной записке.

Таким образом, теперь муниципальным округом будет называться "несколько объединенных общей территорией населенных пунктов, не являющихся муниципальными образованиями, в которых местное самоуправление осуществляется населением непосредственно и (или) через выборные и иные органы местного самоуправления, которые могут осуществлять отдельные государственные полномочия, передаваемые органам местного самоуправления" законами России и отдельных ее субъектов.

Отметим, что в настоящее время большинство МО Петербурга называются муниципальными округами. Им придется вносить изменения в уставы и другую документацию. Согласно действующей редакции законопроекта, инициатива вступит в силу через 10 дней после официального опубликования. Представитель городского прокурора в ЗакСе Татьяна Яковлева допустила, что этот срок может быть увеличен ко второму чтению. Но подачу поправок Яковлева взяла два месяца.