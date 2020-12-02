Верховный суд подтвердил право магазинов не обслуживать покупателей без масок

Верховный суд отказал в удовлетворении иска Смоленскому центру права и социологии, пытавшемуся защитить граждан, которым магазины отказывают в обслуживании из-за отсутствия медицинской маски на лице. Об этом пишут "Открытые медиа".

Правозащитники, в частности, полагали, что рекомендации Минпромторга не могут быть важнее публичного договора об оказании услуг. Впрочем, конкретно с этим аргументом суд спорить не стал. Но если речь идет о решении региональных властей в ситуации повышенной готовности, следует из решения суда, то в помощь магазинам идут целых два закона - "О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" и "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения". Их, как стало ясно по результатам процесса, вполне достаточно для отказа в обслуживании людям, не соблюдающим базовые противоэпидемические меры безопасности.