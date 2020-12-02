Ковалев пожаловался на районную прокуратуру в городскую из-за проверок в МО "Гавань"

Лидер фракции "Справедливая Россия" в Заксобрании Петербурга Алексей Ковалев обратился в городскую прокуратуру из-за планов подразделения ведомства в Василеостровском районе проверить декларации о доходах мундепов МО "Гавань". Об этом сам депутат-справедливоросс сообщил на заседании ЗакСа 2 декабря.

Он заявил, что проверка сведений о доходах и имуществе муниципалов отнесена к полномочиям исполнительной власти Петербурга.

- Хочу напомнить, что, согласно закону о прокуратуре, при осуществлении надзора "за исполнением закона органы прокуратуры не подменяют иные государственные органы", - продолжил Ковалев.

Депутат напомнил, что местный совет "Гавани" и раньше имел сложные отношения с районной прокуратурой, в частности, во время выборов главы администрации муниципалитета.

- Нет ли здесь личной заинтересованности сотрудников прокуратуры Василеостровского района? Не стоит ли это проверить нашей прокуратуре городской. Я направил сегодня заявление в городскую прокуратуру о проверке деятельности нашей василеостровской прокуратуры в отношении этих неправомерных действий, абсолютно несоразмерных.

Отметим, что, помимо депутатом МО "Гавань", районная прокуратура решила проверить сведения о доходах их коллег из МО "Морской", "Остров Декабристов" и "Васильевский".

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