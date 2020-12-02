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15:27

Павла Крисевича отчислили из РУДН из-за акции с распятием "Христа" у ФСБ на Лубянке

фото ЗакС политика Павла Крисевича отчислили из РУДН из-за акции с распятием "Христа" у ФСБ на Лубянке

Акционист Павел Крисевич отчислен из Российского университета дружбы народов: поводом послужил его последний перфоманс, устроенный возле здания столичного управления ФСБ. 

Как указано в приказе об отчислении, которым активист поделился у себя в Instagram, как студент, он пренебрёг правилами внутреннего распорядка вуза, "включая кодекс чести облучающегося в РУДН".

"Совершенный поступок не соотносится с моральным образом будущего специалиста", - указано в документе.

Напомним, вечером 5 ноября Крисевич, облачившись в образ Иисуса Христа, забрался на крест, установленный возле здания ФСБ на Лубянке, вокруг которого горели дела политических заключенных. Акциониста почти сразу задержали полицейские, а на следующий день суд арестовал его на 15 суток. 

Ранее ректор РУДН Олег Ястребов уже выражал опасение, что Крисевич может "выкинуть нечто подобное" и в стенах университета. 

30 ноября неизвестные напали на акциониста в Твери и требовали, чтобы он извинился за свой "антихристианский" перфоманс.

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