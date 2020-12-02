Амосов: За 7 чашек кофе депутата Уткину лишили полномочий

Депутат Заксобрания Петербурга Михаил Амосов 2 декабря осудил в своих соцсетях действия чиновников Смольного и муниципальных советов, лишивших мандатов оппозиционных депутатов.

"По каким основаниям лишают полномочий депутатов местного самоуправления? Утверждается, что они нарушили законодательство о противодействии коррупции, - ответил Амосов сам себе. - Например, в декларации Светланы Уткиной обнаружилось расхождение с данными проверки в размере 700 рублей! Именно так! За 7 чашек кофе депутата, избранного народом лишили полномочий".

Он заявил, что лишать депутатов по "вздорным поводам" недопустимо. Депутат считает нарушением прав граждан, решения забрать мандаты у их избранников без их разрешения.

Амосов также добавил, что, по его мнению, не заслуживает доверия председатель Совета муниципальных образований Петербурга и глава МО "Финляндский округ" Всеволод Беликов, голосовавший за снятие депутатских полномочий со Светланы Уткиной.

"Прямо сейчас в нескольких муниципалитетах Санкт-Петербурга рассматривается вопрос о выходе из Совета муниципальных образований. Считаю такую позицию оправданной", - отметил депутат.

2 декабря соответствующие проекты решений должны рассмотреть оппозиционные МО "Гражданка" и "Владимирский округ". Днем раньше соответствующие решение приняли в МО № 72.

Напомним, в ходе состоявшегося ранее заседания Заксобрания в поддержку оставшихся без мандатов мундепов помимо Амосова также высказались депутаты Борис Вишневский ("Яблоко"), Алексей Ковалев ("Справедливая Россия"), Оксана Дмитриева (Партия Роста) и беспартийный Максим Резник.

За предстоящую неделю сразу три местных совета проголосовали за исключение из своего состава оппозиционеров. В МО "Нарвский округ" мандата лишилась Анна Каруличева, в МО "Малая Охта" - Вера Морозова, а в МО "Финляндский округ" - Светлана Уткина. Всех их обвинили в ошибках, допущенных в декларациях о доходах.

Отметим, что члены фракции "Единая Россия" в петербургском парламенте заявили, что мандатов по тем же основаниям лишают и их однопартийцев. В частности, об этом говорили депутат Михаил Барышников и спикер ЗакСа Вячеслав Макаров.

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