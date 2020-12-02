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16:00

Прокуратура предъявила претензии по декларациям еще шести мундепам Васильевского острова

фото ЗакС политика Прокуратура предъявила претензии по декларациям еще шести мундепам Васильевского острова

Прокуратура Василеостровского района направила письма шести муниципальным депутатам: самовыдвиженцу Алексею Касаткину (МО "Василевский") и представителям "Яблока" Валерии Наумовой (МО "Васильевский"), Полине Калининой, Николаю Кораблину (оба из МО №7), Леониду Андрухову и Татьяне Муковниковой (оба из МО "Остров Декабристов"). Ведомство попросило мундепов не позднее 3 декабря дать развернутые пояснения по возможным нарушениям в их декларациях о доходах и имуществе. 

Как отметила Калинина в разговоре с ЗАКС.Ру, письма от прокуратуры подписаны 30 ноября, но мундепам они пришли только 2 декабря. По ее словам, ведомство написало, что она не указала один из банковских счетов. Этот счет был по ошибке открыт при выдвижении в муниципальные депутаты, его сразу же закрыли, заявила Калинина. Она уточнила, что такой счет вообще не требовалось указывать в декларации.

Мундеп МО "Васильевский" Касаткин сообщил ЗАКС.Ру, что его "возможное нарушение", по мнению прокуратуры, состоит в том, что он якобы не указал счета в банке. По его словам, все известные ему счета он в декларации написал. Мундеп добавил, что считает это частью кампании по лишению мандатов оппозиционных депутатов. Аналогичного мнения придерживаются Калинина и мундеп из МО "Остров Декабристов" Андрухов. 

- Есть такое ощущение, что понравилось лишать мандатов оппозиционных муниципальных депутатов. Потренировались на нескольких депутатах: на Анне Каруличевой, на Светлане Уткиной, на Вере Морозовой, вероятно, решили расширить практику, - заявил Андрухов ЗАКС.Ру. 

Он сообщил, что пока консультируется со специалистами, как ответить прокуратуре. 

Ранее 2 декабря стало известно об аналогичных письмах от прокуратуры оппозиционным мундепам из МО "Морской". Также ведомство решило проверить декларации всех депутатов из МО "Гавань".  Все они связывают это с кампанией по лишению оппозиционеров полномочий муниципальных депутатов. До этого из-за якобы совершенных нарушений в декларациях мандатов лишили нескольких оппозиционеров.  

София Саттарова

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