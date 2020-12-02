Прокуратура предъявила претензии по декларациям еще шести мундепам Васильевского острова

Прокуратура Василеостровского района направила письма шести муниципальным депутатам: самовыдвиженцу Алексею Касаткину (МО "Василевский") и представителям "Яблока" Валерии Наумовой (МО "Васильевский"), Полине Калининой, Николаю Кораблину (оба из МО №7), Леониду Андрухову и Татьяне Муковниковой (оба из МО "Остров Декабристов"). Ведомство попросило мундепов не позднее 3 декабря дать развернутые пояснения по возможным нарушениям в их декларациях о доходах и имуществе.

Как отметила Калинина в разговоре с ЗАКС.Ру, письма от прокуратуры подписаны 30 ноября, но мундепам они пришли только 2 декабря. По ее словам, ведомство написало, что она не указала один из банковских счетов. Этот счет был по ошибке открыт при выдвижении в муниципальные депутаты, его сразу же закрыли, заявила Калинина. Она уточнила, что такой счет вообще не требовалось указывать в декларации.

Мундеп МО "Васильевский" Касаткин сообщил ЗАКС.Ру, что его "возможное нарушение", по мнению прокуратуры, состоит в том, что он якобы не указал счета в банке. По его словам, все известные ему счета он в декларации написал. Мундеп добавил, что считает это частью кампании по лишению мандатов оппозиционных депутатов. Аналогичного мнения придерживаются Калинина и мундеп из МО "Остров Декабристов" Андрухов.

- Есть такое ощущение, что понравилось лишать мандатов оппозиционных муниципальных депутатов. Потренировались на нескольких депутатах: на Анне Каруличевой, на Светлане Уткиной, на Вере Морозовой, вероятно, решили расширить практику, - заявил Андрухов ЗАКС.Ру.

Он сообщил, что пока консультируется со специалистами, как ответить прокуратуре.

Ранее 2 декабря стало известно об аналогичных письмах от прокуратуры оппозиционным мундепам из МО "Морской". Также ведомство решило проверить декларации всех депутатов из МО "Гавань". Все они связывают это с кампанией по лишению оппозиционеров полномочий муниципальных депутатов. До этого из-за якобы совершенных нарушений в декларациях мандатов лишили нескольких оппозиционеров.

София Саттарова