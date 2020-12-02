Путин поручил приступить к общероссийской вакцинации от COVID-19 на следующей неделе

Российский глава Владимир Путин попросил вице-премьера Татьяну Голикову проработать вопрос о скорейшем начале общероссийской вакцинации от коронавируса и, по возможность, приступить к ней уже на следующей неделе, информирует РИА "Новости".

В первую очередь, указал президент, должны быть привиты медики и учителя.

В ответ Голикова предложила немного подожать и доложить о степени готовности системы здравоохранения, однако Путин был непреклонен, сообщает "Кремлевский пул РИА" в Twitter.

"Давайте вы не доложите, а начнете", - наказал он.

Добавим, в России на сегодняшний день зарегистрированы две вакцины от COVID-19: от центра имени Гамалеи ("Спутник V") и от центра "Вектор" ("ЭпиВакКорона").

Первая была зарегистрирована в августе, вторая – в октябре. Клинические испытания обеих препаратов до сих пор не завершены.