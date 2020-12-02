Беглов ввел "новогодние" запреты из-за коронавируса

Губернатор Петербурга Александр Беглов 2 декабря подписал распоряжение о новых ограничительных мерах в связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией, сообщили в Смольном.

Большинство из них вступит в силу с пятницы, 4 декабря. Будет запрещен доступ посетителей в аквапарки и океанариумы. В зданиях торговых центров свою работу приостановят музеи, выставки, театры и иные организации исполнительских искусств. Детей до 16 лет перестанут пускать на театральные представления и иные мероприятия, связанные с искусством.

"Также с 4 декабря ужесточаются требования к проведению как в помещениях, так и на открытом воздухе любых мероприятий численностью более 50 человек", - заявили в Смольном.

Максимально допустимое количество посетителей установят органы исполнительной власти. С организаторов мероприятий не снимается обязанность в соблюдении всех мер безопасности, связанных с COVID-19.

Концертные залы, театры и кинотеатры смогут быть заполнены только на 25%. В случаях, если до 18 ноября уже продали большое количество билетов на концерты, спектакли или киносеансы, будут сделаны исключения.

С 14 декабря по 15 января не будут проводиться очные занятия по дополнительному образованию, причем как в государственных, так и в частных учреждениях.

Отдельная группа требований установлена на период новогодних праздников. С 30 декабря по 3 января предприятия общественного питания должны быть закрыты. С 25 декабря по 29 декабря и с 4 января по 10 января они не смогут принимать посетителей с 19-00 до 6-00.

"Эти ограничения не коснутся производственных столовых, доставки, обслуживания на вынос, а также работы предприятий общепита на вокзалах, в аэропорту и на заправочных станциях. При этом ранее установленные ограничения для фуд-кортов, фуд-плейсов и расположенных в торговых центрах предприятий общественного питания продолжают действовать", - уточнили в городской администрации.

С 30 декабря по 10 января будет запрещен доступ посетителей в Ленинградский зоопарк, музеи, театры, иные организации исполнительских искусств, на выставки и концерты, если они не были предусмотрено Роспотребнадзором после 2 декабря. Будет приостановлена перевозка пассажиров автобусами по туристическим или экскурсионным маршрутам.

Театрам и другим организациям исполнительских искусств рекомендовано возвращать полную стоимость билетов лицам старше 65 лет и гражданам, имеющим хронические заболевания, поскольку им необходимо соблюдать режим самоизоляции.

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