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18:28

Чубайс покидает "Роснано": его место Путин предложил занять зампреду ВПК Куликову

фото ЗакС политика Чубайс покидает "Роснано": его место Путин предложил занять зампреду ВПК Куликову

Пост нового главы "Роснано" может занять первый заместитель председателя коллегии Военно-промышленной комиссии Сергей Куликов: с соответствующим предложением выступил Владимир Путин, передает  "Интерфакс".

С 2008 года, напомним, руководителем госструктуры являлся Анатолий Чубайс.

"Сергей Александрович, вы знаете, что вам предлагается возглавить одну из крупнейших наших структур развития "Роснано". Это без всякого преувеличения одно из ключевых направлений развития не только для России, но и для всей мировой экономики", - сообщил Путин в ходе видеоконференции.

О том, что Чубайс покинет "Роснано", в конце октября уведомляли источники РБК. Тогда собеседники агентства рассказали, что чиновник получил предложение "заняться Арктикой".

Фото: пресс-служба Кремля

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