18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

19:11

Мурашко представил в ООН "Спутник V": Более 100 тысяч граждан уже прошли вакцинацию

фото ЗакС политика Мурашко представил в ООН "Спутник V": Более 100 тысяч граждан уже прошли вакцинацию

Руководитель российского Министерства здравоохранения выступил на специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН, где презентовал отечественную вакцину от COVID-19 "Спутник V" и рассказал о дальнейших планах по увеличение масштабов её производства, делится РИА "Новости".

"Более 100 тысяч граждан уже прошли вакцинацию. <...> Мы собираемся увеличить производство вакцины в России и по всему миру", - оповестил собравшихся на сессии Мурашко.

Министр отметил, что российский препарат уже прошёл испытания как на родине, так и в Белоруссии, Индии, ОАЭ и Венесуэле. 

Ранее сегодня Владимир Путин поручил приступить к массовой вакцинации от коронавируса уже на грядущей неделе.

Напомним, в России на сегодняшний день зарегистрированы две вакцины от COVID-19: от центра имени Гамалеи ("Спутник V") и от центра "Вектор" ("ЭпиВакКорона"). Клинические испытания обеих до сих пор не завершены. 

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

20:50 Беглов: У нас на COVID-карантин не закрыта ни одна школа, ни один детский садик

20:15 Московские старшеклассники останутся на удалёнке до конца года

18:45 Беглов: Койки и врачи - не бесконечны. Если нагрузка будет увеличиваться, будем ужесточать меры

17:56 Псковский врач-единоросс обматерил активистку за вопрос о работе инфекционного отделения районной больницы

17:11 Беглов ввел "новогодние" запреты из-за коронавируса

16:48 Путин поручил приступить к общероссийской вакцинации от COVID-19 на следующей неделе

15:49 Смольный поможет педагогам адаптироваться к технологическим изменениям, внедряемым из-за COVID-19

14:28 Верховный суд подтвердил право магазинов не обслуживать покупателей без масок

10:43 Коронавирус выявили у еще 25,3 тысяч россиян, установлен рекорд по числу умерших

10:12 Кудрин и Матвиенко ушли на самоизоляцию


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
20:50 Беглов: У нас на COVID-карантин не закрыта ни одна школа, ни один детский садик

20:15 Московские старшеклассники останутся на удалёнке до конца года

19:42 Столичные правоохранители задержали участницу Pussy Riot Алёхину

19:14 Муниципал: МО "Гражданка" объявило о выходе из Совета муниципальных образований Петербурга

19:11 Мурашко представил в ООН "Спутник V": Более 100 тысяч граждан уже прошли вакцинацию

18:45 Беглов: Койки и врачи - не бесконечны. Если нагрузка будет увеличиваться, будем ужесточать меры

18:28 Чубайс покидает "Роснано": его место Путин предложил занять зампреду ВПК Куликову

17:56 Псковский врач-единоросс обматерил активистку за вопрос о работе инфекционного отделения районной больницы

17:42 Муниципал: Прокуратура решила проверить декларации всех мундепов из МО "Морской"

17:15 "Метрострой" начал проходку на последнем участке тоннеля от "Театральной" до "Спасской"

17:11 Беглов ввел "новогодние" запреты из-за коронавируса

16:48 Путин поручил приступить к общероссийской вакцинации от COVID-19 на следующей неделе

16:22 "Направил её на меня как оружие": Олег Соколов нашёл свидетеля, который докажет связь Понасенкова с Ещенко

16:00 Муниципал: Прокуратура предъявила претензии по декларациям еще шести мундепам Васильевского острова

15:49 Смольный поможет педагогам адаптироваться к технологическим изменениям, внедряемым из-за COVID-19

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru