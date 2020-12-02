МО "Гражданка" объявило о выходе из Совета муниципальных образований Петербурга

Муниципальные депутаты МО "Гражданка" на заседании 2 декабря приняли решение о выходе из Совета муниципальных образований Петербурга, сообщила ЗАКС.Ру глава муниципалитета Елена Беляева.

"За" проголосовали 12 депутатов, 10 из которых избрались от "Справедливой России", а двое от "Яблока". "Против" высказался один мундеп, еще двое воздержались. Свое решение муниципалы направят в президиум совета до 4 декабря.

По словам Беляевой, выход из совета стал реакцией на лишение депутатских мандатов Анны Каруличевой из местного совета МО "Нарвский округ", Веры Морозовой из МО "Малая Охта" и Светланы Уткиной из МО "Финляндский округ".

Днем ранее по тем же причинам орган решили покинуть депутаты МО № 72. Вопрос о членстве в совете также планирует рассмотреть МО "Владимирский округ".

Совет МО - совещательный орган, действующий с конца 2005 года. Он объединяет большинство муниципалитетов Петербурга. После выборов 2019 года решение о выходе из совета приняли МО "Гавань" и МО "Смольнинское". В совете председательствует единоросс, глава МО "Финляндский округ" Всеволод Беликов.





