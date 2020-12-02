Столичные правоохранители задержали участницу Pussy Riot Алёхину

Столичные полицейские задержали и доставили в ОВД "Китай-город" участницу Pussy Riot Марию Алёхину, о чём она сама сообщила "МБХ медиа".

Ранее в руки к правоохранителям попался активист Фархад Израфилли-Гильман.

28 ноября Алёхина, ещё одна соратница Pussy Riot Рита Флорес и Израфилли-Гильман провели в центре Москвы перфоманс "Осторожно, хрупкое!": юношу, облаченного в костюм бойца ОМОН, примотали скотчем к фонарному столбу у стен Государственного исторического музея. На девушках были русские народные платья и кокошники.

Ранее, напомним, Алёхину оштрафовали на 15 тысяч рублей за акцию против гомофобии, которая заключалась в том, что она и другие активисты украсили здания судов, ФСБ и администрации президента ЛГБТ-флагами.