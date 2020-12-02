Беглов: У нас на COVID-карантин не закрыта ни одна школа, ни один детский садик

Петербургский губернатор Александр Беглов сообщил, что, по имеющейся у него информации, во вверенном ему городе на карантин не закрыто ни одно учебное учреждение - как дошкольное, так и общеобразовательное. Соответствующая информация была озвучена градоначальником в эфире телеканала "Россия 24".

"Школы и детские сады в Петербурге функционируют в рабочем режиме. Если у кого-то из детей выявляются симптомы заболевания, то закрывают класс, но не всю школу. У нас не закрыта ни одна школа, ни один детский садик", - уведомил городской глава.

Следует добавить, что 27 ноября стало известно о том, что петербургский физико-математический лицей № 239 полностью ушёл на удалёнку из-за заражения коронавирусом как детей, так и преподавателей.

Ещё ранее городское управление Роспотребнадзора выступило против закрытия школ и разослало им соответствующие рекомендации. Петербургские дети в настоящее время могут учиться очно, дистанционно и по смешанной модели.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.