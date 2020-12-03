"Вдруг повезёт!": Бизнес предложил решить "ковидные" проблемы Петербурга его затоплением

Известный своим противостоянием "антивирусным" запретам Смольного (в сфере малого бизнеса) петербургский ресторатор Александр Затуливетров нашёл решение всех проблем города, вызванных пандемией COVID-19.

У себя в Facebook предприниматель с сарказмом отметил, что, если уж местные власти решили сделать Северную столицу максимально непривлекательным местом для проведения новогодних праздников, то почему бы не пойти до конца и вообще не затопить её.

"Предлагаю дополнить 121 постановление запретом на подсветку набережных, закрытием Дворцовой площади, рекомендацией районным властям декорировать Казанский, Исаакиевский Соборы, Зимний дворец, Петропавловскую крепость и прочие памятники архитектуры маскировочной сеткой, и открытием дамбы — вдруг повезет, и город вообще затопит!" - предлагает Затуливетров.

Затуливетров, являющийся совладельцем заведений "МыЖеНаТы" и "Бутерbrodskiy bar", уже корил Смольный за открытое неуважение к малому бизнесу. Среди прочих он присутствовал на июльской встрече представителей данной сферы, организованной миллиардером Максимом Левченко. ЗАКС.Ру рассказывал, как прошла дискуссия.

Накануне, напомним, Александр Беглов расширил действие 121-го постановления городского правительства, включив в него ряд изменений: в частности, без новогодних ёлок и утренников останутся дети, а несовершеннолетние до 16 – без концертов. Кроме того, с 30 декабря по 3 января закроются все петербургские рестораны и бары.