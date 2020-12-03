Совет уходящих муниципальных образований

Муниципальные депутаты в знак протеста против лишения мандатов коллег-оппозиционеров предлагают своим МО выйти из Совета муниципальных образований. Они считают, что Совет должен был защитить мундепов, а не "потакать расправе" над ними. Руководитель организации Всеволод Беликов, в свою очередь, заявил, что Совет не занимается политическими вопросами.

"Союз единомышленников"

Совет муниципальных образований существует в Петербурге с 2005 года. Руководитель организации и глава МО "Финляндский округ" Всеволод Беликов в разговоре с ЗАКС.Ру сообщил, что Совет работает по административно-хозяйственной линии. Сейчас у организации две важные задачи: сохранить дороги местного значений и довести реформу муниципальных бюджетов "до нормального логического конца", заявил Беликов.

- Совет муниципальных образований - это союз единомышленников, которые объединились для того, чтобы наша работа на благо жителей стала эффективнее. Мы готовим информационно-аналитические материалы, проводим конкурсы, мотивируем, - рассказал глава Совета.

Например, организация выпустила "Справочник по благоустройству территорий внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга", в котором рассказывается об эффективных методах благоустройства округа. Регулярно Совет муниципальных образований проводит различные конкурсы, например, на лучшие материалы в муниципальных СМИ. Также организация представляет муниципалитеты на различных мероприятиях, в том числе в органах власти. В частности, Беликов выступает в Законодательном собрании, где отчитывается о работе муниципалитетов.

Глава МО "Автово" Геннадий Трусканов в разговоре с ЗАКС.Ру отметил, что основной плюс от этого Совета получают органы исполнительной власти. При решении тех или иных вопросов они могут обратиться в организацию, а не обсуждать проблему со всеми 111 муниципалитетами, пояснил Трусканов.

Беликов подчеркнул, что политическими вопросами Совет муниципальных образований не занимается. В Уставе организации сообщается, что его цель "организация взаимодействия органов местного самоуправления в Санкт-Петербурга, выражения и защиты общих интересов муниципальных образований Санкт-Петербурга".

Совет регулярно проводит заседания президиума, где решаются вопросы о муниципальных программах или по взаимодействию с исполнительными органами власти. Обычно несколько раз в год проходят и общие съезды Совета, которые посещают руководители всех состоящих в организации муниципалитетов. В 2020 году съезд был только один - в феврале. На нем Совет утвердил отчет по работе за прошедший год, переизбрал председателем Беликова, утвердил состав президиума и размер членских взносов. Для муниципалитетов в черте города он составил восемь тысяч рублей в месяц, для поселков - семь тысяч рублей в месяц.

Еще в декабре 2019 года муниципальное образование "Смольнинское" решило выйти из Совета. Причина - слишком большие траты на членские взносы, заявил тогда мундеп округа Никита Юферев. По его словам, за год "Смольнинское" должно было платить 96 тысяч рублей. Юферев посчитал, что членство в Совете бессмысленно:

- Я об этом совете мало что знал. Зашел на его сайт – там они обнимаются, целуются, дарят цветы ветеранам муниципальных войн… Это не стоит сотни тысяч в год.

Его поддержали большинство коллег по округу и проголосовали за выход из Совета.

Политическая акция

Осенью 2020 года губернатор Петербурга Александр Беглов направил в несколько муниципалитетов письма о том, что у ряда депутатов якобы нашлись ошибки в декларациях о доходах. Глава города в обращении попросил советы в течение 30 дней решить вопрос о лишении мандатов провинившихся мундепов. В публичном поле известно о четырех таких муниципальных депутатов - все они оппозиционеры. Это самовыдвиженцы Николай Колошинский (МО "Красное Село") и Светлана Уткина (МО "Финляндский округ"), а также представители "Яблока" Анна Каруличева (МО "Нарвский округ") и Вера Морозова (МО "Малая Охта"). Все они утверждают, что в их декларациях не было существенных нарушений, за которые мундепов могут лишить полномочий. Экс-депутаты уверены, что от мандата их освободили из-за оппозиционной деятельности в округе.

О лишении мандатов представителей "Единой России" нигде не сообщалось, из-за чего оппозиционеры сделали вывод о том, что в городе идет кампания против независимых депутатов. Ответной реакцией стало намерение ряда муниципалитетов выйти из состава Совета муниципальных образований. На текущей неделе организацию уже покинули два муниципальных совета, еще несколько - только планируют рассматривать этот вопрос.

Глава МО "№72", где большинство мест получили представители Партии роста, Павел Швец направил обращение Беликову как руководителю Совета муниципальных образований с просьбой провести срочное заседание организации для обсуждения проблемы отстранения независимых депутатов. По словам Швеца, никакой реакции на его письмо не последовало. Это и стало основной причиной для выхода из состава Совета, рассказал Швец. Он уточнил, что инициатор решения, мундеп округа Владимир Волохонский, внес проект документа давно, но сейчас его принятие актуализировалось.

Глава МО №72 считает, что Совет муниципальных образований должен был публично отреагировать на лишение мандатов оппозиционеров. Организация должна отстаивать интересы своих участников, уверен Швец.

- Не может такой орган, наделенный такими полномочиями, так себя вести. Это неправильно. А просто так там членствовать и платить деньги... А за что, если он интересы твои не представляет? - заявил мундеп.

Муниципальный депутат МО "Владимирский округ" Виталий Боварь также предложил своим коллегам выйти из Совета МО. Как он рассказал ЗАКС.Ру, этот вопрос был поднят еще до истории с лишением мандатов. Мундеп считает, что Совет не выступил в защиту интересов муниципалов по реформе их бюджетов. Лишение же мандатов оппозиционных депутатов только укрепило уверенность Боваря в том, что необходимо выходить из Совета.

- Отсутствие реакции Совета муниципальных образований на эту историю тоже является своего рода реакцией, во-первых. А, во-вторых, одна из лишенных мандата депутаток, Светлана Уткина, состояла в совете председателя этого самого Совета муниципальных образований Беликова. И Беликов, насколько мне известно, проголосовал за лишение ее мандата, - пояснил свою позицию Боварь.

Его муниципалитет должен был рассмотреть вопрос о выходе из Совета МО на заседании 2 декабря, но оно не состоялось из-за отсутствия кворума.

Выйти из городской организации решил и муниципалитет "Гражданка", в котором основную часть мест получили представители "Движения демократического обновления". Вопрос на заседание вынесла глава муниципалитета Елена Беляева. Она рассказала ЗАКС.Ру, что это решение - политический акт.

- То, что произошло с Верой Морозовой, Анной Каруличевой, Светланой Уткиной, лично я считаю, что это был политический заказ "Единой России" на этих депутатов. Потому что те основания, которые были озвучены, на мой взгляд, не являются существенными для определения такой жесткой меры наказания как лишение депутатского мандата, - заявила Беляева.

Она добавила, что ее возмутил сам порядок рассмотрения вопроса о лишении депутатских полномочий и позиция глав МО, где принимались подобные решения. По ее мнению, мундепы дали исчерпывающие пояснения, опровергая вменяемые им нарушения.

Беляева заявила, что именно такая форма протеста выбрана из-за того, что руководит Советом муниципальных образований Беликов - глава "Финляндского округа", где мандата лишили самовыдвиженку Уткину. Его заместителем же является Александр Каптурович - руководитель "Нарвского округа", который лишил полномочий "яблочницу" Каруличеву, добавила глава МО "Гражданка".

Аналогичного мнения придерживается депутат МО "Ульянка" от Партии роста Павел Кондрашов. Он также предложил своим коллегам по муниципалитету выйти из состава Совета МО. Кондрашов считает, что нарушения у оппозиционных депутатов нашли не случайно.

- Глава Совета муниципальных образований и глава совета "Финляндский округ" - это один и тот же человек, Всеволод Беликов, который, грубо говоря, потакает расправам муниципальных депутатов. Он не последний человек в городе, и я не исключаю, что именно по его наводке сделано, что вынесли предписание об исключении Светланы Уткиной в "Финляндском округе", - заявил Кондрашов.

По его мнению, аналогичная ситуация в "Нарвском округе", где руководителем является заместитель главы Совета МО Каптурович. Он нелестно отзывался о лишенной мандата Каруличевой, утверждает Кондрашов.

- Это абсолютно политическая расправа над независимыми депутатами. Поэтому я считаю, что все муниципальные советы и депутаты, у которых есть совесть, должны заявить о выходе [из Совета МО], - считает мундеп "Ульянки".

Он уточнил, что в его муниципалитете заседание назначено на 22 декабря, на нем и планируется рассмотреть вопрос о выходе из Совета муниципальных образований. Кондрашов добавил, что еще в четырех МО депутаты от Партии роста предложили своим коллегам выйти из городской организации. Это МО "№54", "Город Петергоф", "Нарвский округ" и "Южно-Приморский", уточнил мундеп.

Однако, не все оппозиционные муниципалитеты хотят покинуть Совет. Глава муниципалитета "Автово", где большинство мест принадлежит "Справедливой России", Геннадий Трусканов заявил ЗАКС.Ру, что Совет муниципальных образований не мог защитить депутатов от лишения мандатов. По его мнению, пришедшие в советы депутаты должны были серьезнее отнестись к своим декларациям. Если же они считают решения о лишении их мандатов незаконными, то могут обратиться в суд, считает Трусканов.

- Требовать от Совета, чтобы он встал грудью на защиту каждого, нельзя. А выходить… Ну хотят - выйдут, - считает руководитель МО "Автово".

Глава Совета муниципальных образований Беликов подчеркнул в беседе с ЗАКС.Ру, что организация не занимается политическими вопросами. Муниципалитеты созданы для хозяйственной деятельности, а не политики, считает руководитель МО "Финляндский округ".

- Выйдут - это их проблемы. Они перестанут получать информационную, методическую и другую поддержку от своих коллег. Это хайп. Они для чего шли в муниципальные советы? Чтобы жителям помогать, а не политикой заниматься. Вся наша повестка - это помощь муниципалитетам в эффективном решении задач, - сказал Беликов.

Он добавил, что Совет все же является демократическим и коллегиальным органом. Если его коллеги хотят принять определенное решение, он им помешать не в силах, заявил Беликов. Однако, по его словам, если когда-либо организация примет решение, которое не соответствует его "восприятию мира и правды", то он готов оставить место главы Совета.

Также Беликов сообщил, что предложение главы МО №72 Швеца - обсудить лишение мандатов оппозиционеров - президиум Совета муниципальных образований обсудит на съезде 9 декабря. Однако, в президиум входит ограниченное число людей: согласно сайту Совета, сейчас в нем состоят 18 человек. При этом, муниципальных образований в Петербурге 111.

София Саттарова

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