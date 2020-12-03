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12:13

Жители 27 домов на проспекте Просвещения временно остались без отопления

фото ЗакС политика Жители 27 домов на проспекте Просвещения временно остались без отопления

Жители 27 домов на Проспекте просвещения как минимум до конца дня остались без тепла: о похолодании в квартирах сообщили "Фонтанке" обитатели домов № 28 и № 30. В ГУП "ТЭК СПб" в свою очередь оповестили, что горожане мёрзнут из-за плановых работ на теплоцентрали.

"Нет отопления при минусовой температуре на улице. Ремонт обещают закончить только завтра", - жалуются петербуржцы.

Теплоэнергетики пояснили, что отключили подачу воды из-за обнаружения ненадежного участка трубы метрового диаметра. Пока он диагностируется, 27 домов будут стоять "охлаждёнными". В ГУП намерены решить проблему до конца текущего дня.

Представитель предприятия в разговоре с изданием подчеркнул, что данная теплосеть имеет стратегическое значение для Выборгского района, так как от неё зависит подача тепла в Парнас, в котором подключены 903 дома.

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