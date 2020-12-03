Петербургские концерты "Крематория", "Ундервуда" и "Мельницы" не согласовал Роспотребнадзор

Роспотребнадзор выявил нарушения противоэпидемиологических требований в петербургских клубах "Космонавт" и "А2", сообщили в комитете по культуре. В результате ближайшие концерты, запланированные в этих местах, не были согласованы.

"В результате осмотра концертных площадок надзорным органом были составлены протоколы о временном запрете деятельности, что исключает возможность проведения там мероприятий до решения суда", - говорится в сообщении комитета.

Согласования не получили концерты группы "Крематорий" и "Ундервуд" в клубе "Космонавт" 4 и 5 декабря соответственно. Клуб объявил, что перенесет мероприятия на неделю вперед.

Кроме того, будет отменен концерт группы "Мельница" в "А2", запланированный на 4 декабря. Представители клуба рассказали ЗАКС.Ру, что пока обдумывают возможность переноса мероприятия или возврата денег за билеты.